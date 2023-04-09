Сан-Франциско, США, 10 апреля, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Заявление о том, что люди сами должны принимать решение, читая новости, сделал американский предприниматель Илон Маск в ответ на комментарии пользователей Twitter в связи с публикацией зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине. Ответ Маска появился 9 апреля в его Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», — пояснил Маск.

Кроме того, бизнесмен указал, что принадлежащая ему соцсеть Twitter не будет ни ограничивать, ни продвигать учётные записи представителей российских властей, но попытки смошенничать и обмануть систему будут жёстко пресекаться.

Группировка хакеров накануне поинтересовалась у Маска, по какой причине он не соблюдает санкции, так как соцсеть Twitter, владельцем которой является миллиардер, сняла ограничения с аккаунтов российских пользователей. Прежде всего речь шла об учётной записи зампредседателя Совбеза РФ Медведева, написавшего в своей публикации, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и на планете такой страны не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск подверг резкой критике попытки Пентагона удалить из социальных сетей посты с секретными документами по конфликту на Украине.