Вашингтон, 9 апреля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контроль над Артёмовском позволит открыть российским войскам северное и западное направление для удара. Об этом Макгрегор рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа самоходной артиллерийской установки «Акация» ВС РФ в зоне СВО

«Как только земля подсохнет, Бахмут [украинское название Артёмовска] станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении. <…> Город стал новым центром притяжения в этом смысле», — сказал офицер.

По мнению Макгрегора, из-за отсутствия нормального снабжения группировке ВСУ внутри города придётся сдаться в ближайшее время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины перебросили под Артёмовск в ДНР подразделения, на которые рассчитывали при весеннем контрнаступлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал ситуацию в Артёмовске и на всей линии боевого соприкосновения «катастрофической».