ДНР, 9 апреля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Утечка секретных данных министерства обороны США свидетельствует, что в конце зимы командование ВСУ рассматривало переброску под Артёмовск элитных подразделений, которые рассчитывало использовать в ходе весеннего контрнаступления. Об этом говорится в материалах, опубликованных газетой The New York Times 9 апреля.

Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск

В бумагах, датированных концом февраля — началом марта, говорится о катастрофическом положении подразделений ВСУ в Артёмовске по состоянию на 25 февраля, когда Вооружённые силы России практически окружили город и отрезали его от путей снабжения.

Согласно отчёту, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предлагал развернуть в городе на две недели элитные подразделения с целью оттеснить российские войска и не позволить им перекрыть последний путь снабжения из Константиновки.

Ранее издание The War Zone высказывало предположение, что российская разведка воспользуется утечкой документов из Пентагона, чтобы получить информацию о планах командования Вооружённых сил Украины, чтобы изменить ситуацию в зоне специальной военной операции.