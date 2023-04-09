Москва, 9 апреля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова руководителя раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания о том, что молитвы на территории Киево-Печерской лавры должны звучать только на украинском языке.

MFA Russia/Global Look Press Мария Захарова

«Лавры оскверняют лярвы», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что, уничтожая в лавре русский дух, уничтожают саму лавру. По её словам, глупые и ослепленные ненавистью не понимают, что на ненависти ни один храм не выстроится.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель раскольнической ПЦУ Епифаний заявил 9 апреля, что произносить молитвы в Киево-Печерской лавре теперь можно только на украинском языке. Он отметил, что ПЦУ якобы не гонит монахов из лавры, а раскольники лишь борются с «русским духом».

В Вербное воскресенье в Трапезном храме Киево-Печерской лавры службу провёл Епифаний, в то время как митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрию пришлось проводить службу на улице. Монахам раскольническая церковь поставила условие: они смогут остаться в лавре, если перейдут в ПЦУ.