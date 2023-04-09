Москва, 9 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не достигли ожидаемых результатов от визита в Китай. Об этом 9 апреля заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.

Zhai Jianlan/XinHua/Global Look Press Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен

«Мягко говоря, неудачный результат для Запада с точки зрения его заявленных целей», — написал сенатор в Telegram-канале.

Политик указал, что китайская сторона не пошла навстречу «ни по одному политическому пожеланию визитёров». Так, во время переговоров лидера Китая Си Цзиньпина Макрон и фон дер Ляйен призывали изменить позицию относительно действий России на Украине, однако получили отказ.

«Они предлагали Си изменить подход к России ― мимо. Они просили его провести телефонный разговор с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Опять мимо: Си отклонил просьбу, сказав, что этот разговор состоится в нужное время (или не состоится, как можно было понять)», ― добавил Пушков.

Попытки главы ЕК на встрече пригрозить КНР последствиями в случае поставок оружия Пекином Москве в Китае «не оценили».

По его словам, очевидно, что визит французского лидера и главы ЕК в Пекин не был успешным. Он напомнил, что высоких гостей, помимо всего прочего, подвергли «китайской пытке» ― посадили на неудобные низкие офисные стулья на колесиках, которые даже не позволяли вытянуть ноги.

«В итоге фон дер Ляйен уехала восвояси, а Макрон с округлым совместным заявлением, которое говорит о том, что Пекин не намерен ссориться с важной для него в торгово-экономическом отношении Европой, но не позволит ей диктовать правила китайской геополитической игры», — подытожил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай состоялся 5–8 апреля. Как отметил французский политик Флориан Филиппо, главу ЕК в Пекине проигнорировали, ей не уделили должного внимания, оказав холодный приём.

Что касается Макрона, то, по словам политического деятеля, его просто унизили. Он напомнил, что французского лидера посадили на встрече с председателем Си Цзиньпином на большом расстоянии от собеседника.