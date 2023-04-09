Москва, 9 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным ракетным огнём уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива в районе города Запорожье. Об этом в ходе брифинга 9 апреля рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий ВСУ в Донбассе», — уточнил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны добавил, что в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области и Угледар в ДНР российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Также 9 апреля Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России за прошедшие сутки в ходе спецоперации пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.