Луганск, 9 апреля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в воскресенье, 9 апреля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, на купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ликвидировали в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР.

Отмечается, что на этом направлении в результате боевых действий ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, одну боевую бронемашину (ББМ) и два автомобиля.

Ещё две украинские ДРГ ликвидировали в районах населённых пунктов Новосёлка и Владимировка в ДНР.

Ранее об уничтожении двух групп украинских диверсантов на купянском направлении в интервью РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, артиллерия ВС России также сорвала три попытки подразделений ВСУ провести ротацию в районах населённых пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка в Харьковской области.