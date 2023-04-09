Берлин, 9 апреля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский в мае 2023 года может в первый раз с начала российской спецоперации приехать в Германию. Об этом 9 апреля сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

По информации издания, Зеленский может приехать на церемонию в Ахене, где его планируют наградить премией Карла Великого, которую каждый год вручают за вклад в объединение Европы.

Также, по данным источников газеты в германском правительстве, на церемонии ожидается речь канцлера Олафа Шольца. Кроме того, «планируется, что президент Украины приедет в Ахен лично», что станет его первым визитом в Германию после начала российской спецоперации.

При этом не исключается возможность того, что Зеленский будет выступать на указанной церемонии по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Зеленский заявил, что Варшава передаст Киеву новую значительную партию вооружений: бронетранспортеры Rosomak, самоходные минометы, дополнительные ракеты и истребители МиГ-29.