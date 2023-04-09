Донецк, 9 апреля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Попытка выхода Вооружённых сил Украины к Азовскому морю в ходе весеннего контрнаступления может привести к стратегическом поражению украинской армии. Об этом написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся ресурсы для ведения боевых действий в зоне конфликта. Недавно The Washington Post сообщала, что ВСУ уже потеряли большую часть наиболее обученных военнослужащих», — написал Дэвис.

Также он добавил, что мобилизационные резервы Украины находятся на грани полного истощения, особенно учитывая планы Киева провести крупнейшую с 24 февраля 2022 года мобилизацию в связи с планируемым контрнаступлением.

Ранее издание NBC News сообщало, что наступательная операция Вооружённых сил Украины может не состояться из-за потерь наиболее опытных военных в зоне боевых действий. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк добавил, что «люди на передовой измотаны».