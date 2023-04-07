Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Наступательная операции Украины может не состояться из-за потери опытных военных. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев», — говорится в сообщении телеканала.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ситуации редакции NBC News.

«В начале этого конфликта <…> почти все, кто воевал, были опытными военнослужащими, которые проходили подготовку в течение нескольких лет. <…> К сожалению, люди умирают, украинцы умирают. Люди на передовой измотаны. Поэтому мы должны их сменять», — пояснил Подоляк.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта чиновник из НАТО сообщил немецкой газете, что наступление ВСУ ожидается весной или летом. Основная его цель — «разрушить сухопутный мост в Крым».

При этом советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что у украинской стороны не накоплено сил и средств для успешной атаки. По его данным, у ВСУ нехватка бронетехники и личного состава.

По данным Джорджа Барроса из американского аналитического центра «Институт изучения войны», ВСУ находятся на «голодном пайке», хотя транспортная способность Украины может пропускать больше грузов, чем туда поставляют. Баррос считает, что поставки вооружений Киеву запаздывают.