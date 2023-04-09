Вашингтон, 9 апреля, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Нарастающая напряженность между Европой и США в вопросе их отношений с Китаем привела к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, пишет американское издание The Hill.

В публикации отмечается, что поездка французского главы в КНР совпала с приездом в Соединенные Штаты президента Тайваня Цай Вэнь. Авторы статьи считают, что это обстоятельство только подчеркивает противоречия между США и европейскими странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Кроме того, в публикации говорится, что на Западе недовольны стремлением Франции укрепить экономические связи с Китаем и видят в этом обнуление «любых усилий» в попытках заставить Китай занять «жесткую» позицию по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта издание Politico написало о том, что руководство ЕС находится на грани раскола по вопросу КНР из-за давления США, а также «ястребиной» позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

5 апреля Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай, встретились с Си Цзиньпином и безуспешно пытались уговорить его изменить свое отношение к России, чтобы заставить Москву сделать уступки в рамках украинского кризиса.