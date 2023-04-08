Украина, 8 апреля, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Храм Покрова Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом 8 апреля сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Сегодня под храмом Покрова Пресвятой Богородицы Московского Патриархата собрались бориславчане и в который раз обратились к духовенству и прихожанам с предложением перейти в Православную церковь Украины. Однако часть прихожан отказалась. На заседании внеочередной сессии городского совета решили временно опечатать храм», — написал он.

По словам Козицкого, в Вербное воскресенье во дворе церкви планируется провести первое богослужение ПЦУ.

На Украине в течение последних лет ведутся гонения на УПЦ. В Хмельницкой области деятельность церкви была запрещена решением областного совета. Также продолжаются попытки выдавить монахов из Киево-Печерской лавры. Её настоятеля митрополита Павла отправили под домашний арест, предъявив обвинения в поддержке России и провоцировании религиозной розни.