Вашингтон, 8 апреля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время проведения Россией специальной военной операции потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек. Об этом в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли, около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы.

«Это даёт примерное число в 315 тысяч погибших», — констатировал Риттер.

При этом он добавил, что украинская сторона пытается занизить потери.

«Украина пытается занизить свои потери, но факт в том, что они намного больше, чем официальные цифры. Точно посчитать довольно трудно», ― сказал бывший разведчик.

Ранее Скотт Риттер спрогнозировал, что в течение ближайших месяцев ВСУ потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, только в феврале 2023 года украинская армия потеряла более 11 тысяч военнослужащих. Это на четыре тысячи больше, чем в январе.

По данным газеты Politico со ссылкой на оценку официальных лиц США, за год конфликта на Украине погибли более 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Среди них опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.