Москва, 8 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение включить его в список 50 лучших вратарей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщил официальный сайт футбольного клуба.

Dmitry Sadovnikov Игорь Акинфеев

«Мне по большому счету все равно, но, с другой стороны, приятно», — сказал Акинфеев.

Как сообщало 10 марта ИА REGNUM, 37-летний футболист занял 47-е место в списке лучших голкиперов мира с 1987 года. Кроме Акинфеева, в список попал также советский голкипер Ринат Дасаев, заняв 37-ю строчку. Лучшим же голкипером по версии IFFHS признан итальянец Джанлуиджи Буффон. В пятёрку также вошли представитель Испании Икер Касильяс, немец Мануэль Нойер, чешский вратарь Петр Чех и Эдвин ван дер Сар из Нидерландов.