Вратари Дасаев и Акинфеев вошли в список 50 лучших голкиперов мира с 1987 года по версии IFFHS

Бонн, Германия, , 15:46 — REGNUM Экс-голкипер московского футбольного клуба «Спартак» Ринат Дасаев и вратарь другой московской команды ЦСКА Игорь Акинфеев вошли в список 50 лучших голкиперов мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом 10 марта сообщается на сайте организации.

Игорь Акинфеев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дасаев занимает в рейтинге 37-ю строчку с 57 очками, а Акинфеев с 47 баллами находится на 47-м месте.

При этом в пятёрку лучших вратарей мира вошли: итальянец Джанлуиджи Буффон (клуб «Парма», 357 баллов), представитель Испании Икер Касильяс (260), немец Мануэль Нойер («Бавария» 219), чешский вратарь Петр Чех (218) и Эдвин ван дер Сар из Нидерландов (201).

Отметим, IFFHS ведёт сбор статистики с 1987 года, и её итоговый список составляется на основе ежегодных рейтингов федерации. Лидер каждого из таких рейтингов получал по 20 баллов, занявший второе место — 19 баллов и так далее до 20-й позиции.