Рим, 8 апреля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Власти Италии после заявления со стороны США об озабоченности договорённостями по продаже компанией «Лукойл» нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия фирме G. O. I. Energy тщательным образом изучает эту сделку. Об этом 8 апреля сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Валерий Блинов/РИА Новости «Лукойл»

По словам последних, власти США попросили своих итальянских коллег удостовериться, что компания G. O. I Energy, которая представляет энергетическое направление работы частного фонда Argus New Energy Fund со штаб-квартирой на Кипре не является связанной с предпринимателями из России.

Уточняется, что компания «Лукойл» в январе сообщила о заключении соглашения по продаже НПЗ ISAB на Сицилии компании G. O. I. Energy в партнерстве с трейдером Trafigura. Сделка должна была быть закончена до конца марта текущего года, однако власти Италии заявили, что им нужно больше время для того, чтобы её проанализировать.

Также указывается, что на нынешней неделе представители Trafigura провели встречу с итальянскими чиновниками, которая прошла в «положительном ключе» и эту сделку могут в скором времени одобрить.

При этом отмечается, что в Госдепе не стали комментировать вопрос о переговорах Вашингтона и Рима по этому поводу, однако добавили, что США рекомендуют тщательно рассматривать любые сделки с энергетическими компаниями из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Помощник президента США Джо Байдена и главы американского минфина Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис, который принимал участие в разработке многих ключевых направлений политики Белого дома в том числе — потолка цен на российскую нефть, покинул министерство финансов. Он ушёл ввиду реорганизации экономической команды Байдена