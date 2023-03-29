Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей

Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей. Об этом 29 марта сообщили в минэнерго страны.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что запасы нефти сократились на 7,5 млн баррелей (на 1,6%) и составили 473,7 млн баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в США не меняется с января. Он остаётся на уровне 371,6 млн баррелей. До того начиная с сентября 2021 года он еженедельно снижался, в результате сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт нефти из США с 31 декабря по 6 января упал почти в два раза по сравнению с предыдущими семью днями до 2,137 млн баррелей в сутки.