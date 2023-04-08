ДНР, 8 апреля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В центре Артёмовска (украинское название — Бахмут) продолжаются тяжёлые боестолкновения. Бои идут в районе железнодорожной станции. Об этом 8 апреля сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны» со ссылкой на публикации украинских аналитиков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер»

«Тяжёлые бои у центра города, в районе железной дороги. Восточнее неё почти не осталось позиций ВСУ, но борьба за них ещё ведётся», ― сообщается в ночной сводке украинских военных аналитиков.

Так, российские силы устроили вооружённым формированиям Украины «адскую ночь» и вышли к трассе Т-0504 под Артёмовском. Кроме того, российские подразделения штурмуют укрепления противника в районе улицы Корсунской. Перестрелка ведётся на юго-западе Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, Вооружённые силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч человек.

7 апреля российские силы продолжили продвигаться к западным кварталам Артёмовска. Один из российских бойцов рассказал, что военные ВСУ, отступая, подорвали несколько построек в центре города, включая здание администрации города.