РИА Новости: российские бойцы продвигаются от центра Артемовска к западным окраинам города

Артемовск, , 20:15 — REGNUM Российские силы продвигаются к западным кварталам Артёмовска в ДНР, сообщил 7 апреля корреспондент РИА Новости.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из российских бойцов рассказал, что военные ВСУ, отступая, подорвали несколько построек в центре города, включая здании администрации города. Уточняется, что это новая тактика украинских военных. Солдаты подрывают дома, чтобы господствующие высоты и крепкие постройки не доставались российским военным.

Собеседник также сказал, что было немного тяжело штурмовать центр. По его словам, стояла тяжелая задача — взять одну из высоток. Боец отметил, что как только это получилось, стало проще.

«Было трудновато — пулеметчики, снайперы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил 6 апреля, что ВСУ безвозвратно потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч человек. 2 апреля российские войска водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» на городской администрации Артёмовска. Также 5 апреля военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что ВС РФ могли бы быстрее освободить Артёмовск, однако не спешат брать город под контроль, так как перед ними стоит другая задача — перемолоть резервы ВСУ.