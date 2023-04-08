Херсон, 8 апреля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в ночь на 8 апреля поразили огнём артиллерии позицию размещения Вооруженных сил Украины около Токаревки Херсонской области. Об этом в субботу сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Отмечается, что в результате артиллерийского удара ВСУ потеряли 14 человек личного состава, а также пять единиц автомобильной и бронированной техники.

Кроме того, артиллеристы уничтожили в районе населенного пункта Львово Херсонской области минометный расчёт ВСУ: «Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых».

Накануне официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 7 апреля сообщил, что подразделения Вооружённых сил России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области.