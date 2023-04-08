Москва, 8 апреля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Уязвимость глобальной экономики может привести к скорому «буму» на фоне попыток ЦБ стран мира сдержать растущую инфляцию. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Запись соответствующего разговора Георгиевой с журналистом перед ежегодными весенними встречами МВФ и Всемирного банка опубликована на платформе YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго. <…> Что-то должно сделать бум», — сказала Георгиева.

Глава МВФ отметила, что хрупкость этой системы может привести к финансовой нестабильности и замедлению роста экономики. При этом она заверила, что мировая экономика не движется к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, несмотря на проблемы в банковском секторе в США и Швейцарии.

В марте Георгиева уже предупреждала, что 2023 год станет трудным для мировой экономики. По её прогнозу, рост ВВП сократится ниже 3% из-за ужесточения центробанками кредитно-денежной политики и конфликта на Украине.

Также 6 апреля Кристалина Георгиева заявила, что дефолт американские власти допустить не могут, иначе в мире потеряют интерес к покупке гособлигаций США. По её мнению, стабильность в мире обеспечивается «благодаря доллару». Глава МВФ отметила, что прошлые события свидетельствуют о том, что при принятии надлежащих мер в США не наступает дефолт. Георгиева выразила надежду на то, что так же произойдет и этим летом.