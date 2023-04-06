Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что власти США не допустят дефолт

Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Дефолт американские власти допустить не могут, иначе в мире потеряют интерес к покупке гособлигаций США, заявила 6 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

По её мнению, стабильность в мире обеспечивается «благодаря доллару». Георгиева также выразила уверенность: «Они (власти США. — Прим. ред.) не могут допустить дефолт».

По словам главы Международного валютного фонда, дефолт в США имел бы для страны негативные последствия, ведь тогда никто не захотел бы покупать американские гособлигации, а также использовать доллар в качестве резерва. По её мнению, прошлые события свидетельствуют о том, что при принятии надлежащих мер в США не наступает дефолт. Георгиева выразила надежду на то, что так же произойдет и этим летом.

У США накопился большой госдолг. Когда величина госдолга превышает установленный законом лимит, наступает ситуация дефолта. Американские власти неоднократно повышали лимит. По данным Конгресса, если лимит снова не пересмотрят, дефолт может произойти в июле 2023 года.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что каждое государство заинтересовано в укреплении своей национальной валюты. Более надёжным многие считают юань, причём вести расчёты в китайской валюте готовы нефтедобывающие страны.

По его словам, Вашингтон наносит вред своей экономике, решив избирательно ограничить использование доллара и действуя в рамках сиюминутной политической ситуации: США сами пилят сук, на котором сидят.