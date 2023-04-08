Донецк, 8 апреля, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Старший инструктор и лётчик Алан Датиев в ходе одного боевого вылета сбил три единицы авиации Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства обороны России 8 апреля.

Кадр из видео Старший инструктор и лётчик Алан Датиев

По словам Датиева, за один боевой вылет ему удалось ликвидировать два украинских вертолёта «Ми-24» («Крокодил»), а также один штурмовик Су-25 советского производства: «Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение».

Позднее в другом районе патрулирования российский лётчик обнаружил ещё три цели. Отмечается, что Алану Датиеву удалось создать условия, из-за которых двум украинским самолётам пришлось развернуться, а один предпринял безуспешную попытку атаковать.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Вооружённых сил Украины Александр Гордеев в интервью РИА Новости рассказал о ликвидации украинской разведгруппы российскими снайперами на южнодонецком направлении. Также удалось уничтожить два беспилотных летательных аппарата «Фурия» и «Валькирия».