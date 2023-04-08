Донецк, 8 апреля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили на южнодонецком направлении украинскую разведывательную группу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев в субботу, 8 апреля.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«На южнодонецком направлении… снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — рассказал начальник пресс-центра.

По словам Гордеева, российским военнослужащим при поддержке расчётов зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» также удалось сбить два украинских беспилотных летательных аппарата «Фурия» и «Валькирия».

Кроме того, в районе населённых пунктов Гуляйполе и Новоданиловка Запорожской области в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица и миномётный расчёт противника.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 7 апреля заявил, что за сутки потери Вооружённых сил Украины на донецком направлении составили более 260 человек личного состава. Также подразделения украинских военных потеряли три танка, несколько бронетранспортёров и гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.