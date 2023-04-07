Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Распоряжение армии и полиции мобилизовать резервистов отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта в Тель-Авиве. Об этом 7 апреля сообщила канцелярия политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Уточняется, что после получения информации о теракте в Тель-Авиве, в результате которого погиб один человек и были ранены ещё шестеро, премьер-министр Израиля отдал распоряжение о мобилизации резервных рот МАГАВа (пограничная полиция) и дополнительных сил ЦАХАЛа (армия обороны Израиля).

Также Нетаньяху призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум один человек погиб, ещё шестеро получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в израильском Тель-Авиве. Водитель протаранил автомобилем толпу на набережной города, после чего предполагаемый виновник происшествия был «нейтрализован».