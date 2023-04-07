В центре Тель-Авива шесть человек пострадали, один погиб в результате наезда на пешеходов

Тель-Авив, Израиль, , 22:53 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё шестеро получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в израильском Тель-Авиве. Об этом 7 апреля сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление полиции Израиля.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что наезд на пешеходов произошёл на набережной Чарльза Клора в Тель-Авиве. Отмечается, что водитель протаранил автомобилем толпу на набережной, после чего предполагаемый виновник происшествия был «нейтрализован».

По данным министерства здравоохранения Израиля, один человек погиб и шестеро получили ранения. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. При этом не уточняется, был ли убитый водителем автомобиля или пешеходом.

Полиция предварительно квалифицировала инцидент как теракт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по людям в центре Тель-Авива на улице Дизенгоф. В результате стрельбы были ранены три человека. нападавший был нейтрализован.