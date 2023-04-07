Вашингтон, 7 апреля, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится в августе–октябре 2023 года победой России. При этом он скептически оценил шансы украинского контрнаступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«[Конфликт] закончится к августу, между августом, сентябрём и октябрём этого года. Я твёрдо в это верю, и мы на траектории достижения такого исхода в эти сроки», — сказал Риттер в ток-шоу на YouTube.

К тому же офицер усомнился в том, что анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ состоится.

«Я не думаю, что у них [ВСУ] есть [для этого] войска, вооружение, инициатива», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в украинском конфликте в 2023 году должен произойти «некий перелом». По его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить «переговорные позиции» в попытках разрешения ситуации.

Чешский президент считает, что от Украины следует ожидать крупного наступления, однако для этого Киеву нужно собрать не только огромные человеческие силы, материальные и технические ресурсы, но также и финансовые средства.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины не готовы начать контрнаступление из-за нехватки техники, вооружения, снарядов и других боеприпасов.