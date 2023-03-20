Президент Чехии заявил о переломе в украинском конфликте в 2023 году

Прага, , 19:16 — REGNUM В украинском конфликте в 2023 году должен произойти «некий перелом». Об этом 20 марта заявил журналистам президент Чехии Петр Павел.

Петр Павел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом [в ситуации на Украине]», — сказал Павел.

По его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить «переговорные позиции» в попытках разрешения ситуации.

Чешский президент считает, что от Украины следует ожидать крупного наступления, однако для него Киеву нужно собрать не только огромные человеческие силы, материальные и технические ресурсы, но также и финансовые средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что если Украина не сможет вернуть себе всю свою территорию, а Россия в то же время все ещё остается достаточно сильной, чтобы ее контролировать, результатом, скорее всего, станет затяжная война на истощение.