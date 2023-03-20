Президент Чехии Павел: у Киева будет только одна попытка начать контрнаступление

Прага, , 01:57 — REGNUM Президент Чехии Петр Павел считает, что у ВСУ не будет второй возможности начать крупное контрнаступление — Запад устал помогать Украине, ресурсы истощаются, поэтому «окно возможностей открыто только в этом году». Мнение чехословацкого лидера опубликовало издание Rzeczpospolita.

Военные учения. Украина 7th Army Training Comma

По словам президента Чехии, прогресса в украинском конфликте ожидает ряд стран — контрнаступление киевских военных начнётся в ближайшие месяцы, до наступления лета. При этом Павел заверил, что интерес США к Украине и уровень помощи, скорее всего, снизятся в 2023 году.

«И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — заключил Петр Павел.

Как сообщало ИА REGNUM, чешский медик, помогавший военным киевской армии в Донбассе, получил ранение. Коллеги не советуют из-за тяжёлого состояния транспортировать его на родину для лечения.