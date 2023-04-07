Пекин, 7 апреля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Эммануэлю Макрону внести свой план урегулирования на Украине. Китайский лидер заявил, что Пекин поддержит инициативу Парижа.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

«Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон прибыл в Пекин 4 апреля. Визит запланирован до 7 апреля. Общаясь с представителями французского общества в КНР, Макрон заявил, что Китай может способствовать урегулированию украинского кризиса, используя хорошие связи с Россией. Как отмечал французский лидер позже, важным является недопущение в украинском конфликте использования ядерного оружия.