Киев, 7 апреля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Националисты пытаются прогнать сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от Киево-Печерской лавры в праздник Благовещения. Об этом 7 апреля сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

В распоряжении издания оказалось видео, демонстрирующее провокационные действия мужчины, обернувшегося украинским флагом.

«Москалиха, пошла прочь! Идите отсюда, проплаченные московские бабушки», — выкрикивал в адрес женщины с ребёнком в громкоговоритель молодой провокатор.

Среди националистов, пришедших к лавре, звучит лозунг: «Мы не молимся попам, мы молимся Богу!». В числе них есть девушка, которая заявила, что она «пришла выразить свою позицию и требует, чтобы её крестили в украинской церкви».

Несмотря на попытки нескольких агрессивных сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) помешать служению, многочисленные верующие канонической УПЦ, не обращая внимания на крики, продолжают молитву на улице.

В Вербное воскресенье 9 апреля планируется, что глава ПЦУ Епифаний (Думенко) проведёт богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Киевский суд отправил настоятеля лавры митрополита Павла под домашний арест на 60 суток. В Службе безопасности Украины заявили, что подозревают митрополита в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни. Митрополит отверг эти обвинения и назвал преследование со стороны властей политическим. В суд его доставили принудительно из больницы, несмотря на плохое самочувствие. Настоятелю запретили в том числе приезжать в Киево-Печерскую лавру для проведения богослужений. МИД РФ требует его освобождения.

На защиту Киево-Печерской лавры пришла 11-летняя школьница, которая объяснила украинским радикалам и раскольникам, что не предаст Украинскую православную церковь, потому что «верит в Бога и защищает свою веру в своей церкви». Девочка заявила, что она сама решилась на такой шаг, потому что не может больше терпеть то, что делают раскольники.

Монастырь пытаются отнять у Украинской православной церкви (УПЦ) и передать раскольничьей Православной церкви Украины. Руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ, но монахи заявляют, что это незаконно. В захвате храма участвуют радикалы, которые приходят туда в балаклавах.