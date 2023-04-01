Митрополит УПЦ Павел назвал политическим возбуждённое против него уголовное дело

Киев, , 14:54 — REGNUM Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел прокомментировал запись телефонного разговора, на которой он, по версии Службы безопасности Украины (СБУ), якобы говорит о радости жителей Херсона российским флагам. Он подчеркнул, что мог сказать такое только в шутку, так как никогда не поддерживал ничью сторону в конфликте между Украиной и Россией. Слова митрополита, настоятеля Киево-Печерской лавры опубликовало украинское издание Страна. ua.

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел © Zuma/TASS

«Может в шутку где-то и сказал. Я никогда не был на чей-то стороне, у меня есть свой разум. А то, что там голос мой или нет, так это только Господу известно», — сказал Павел.

Он подчеркнул, что в Херсоне не знает никого, кроме Владыки Иоанна и отца Николая, и назвал возбуждённое в отношении него уголовное дело политическим.

«Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли», — уверен митрополит Павел.

Как сообщало ИА REGNUM, его обвиняют по двум статьям: в разжигании межрелигиозной вражды и «нарушении равноправия граждан» по расовой и религиозной принадлежности. Кроме того, по информации СБУ, Павел якобы оправдывал действия РФ на Украине.

Киевские власти потребовали, чтобы монахи освободили обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). 31 марта в Хозяйственный суд Киева Министерством культуры и информационной политики Украины подан иск с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.