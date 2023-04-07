Москва, 7 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Посол России в Дании Владимир Барбин в интервью газете The New York Times заявил, что отказ Дании, Швеции и Германии сотрудничать с российской стороной подрывает доверие к проводимому ими расследованию теракта на «Северных потоках».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Сохраняющаяся секретность проводимого Данией, Швецией и Германией расследования подрывает доверие к нему», — приводит издание слова Барбина.

Также российский посол прокомментировал выводы датского агентства об объекте, обнаруженном вблизи газопровода «Северный поток — 2». По его словам, объект был частью взрывного устройства, подорвавшего трубопроводы.

Ранее The New York Times также сообщало, что немецкие следователи обнаружили на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатого вещества. Также выяснилось, что у двух членов экипажа судна были поддельные болгарские паспорта.