На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» обнаружили следы взрывчатки

Берлин, , 12:34 — REGNUM Немецкие следователи обнаружили на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатки. Об этом 7 апреля сообщает The New York Times со ссылкой на троих немецких чиновников.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, следователи также выявили, что два члена экипажа судна «Андромеда» использовали фальшивые болгарские паспорта.

Яхта была арендована 5 сентября в немецком порту Росток, затем она пришвартовалась в гавани на датском острове Кристиансо, говорится в материале. Рабочий порта пытался поговорить с экипажем на немецком, а затем на английском языке, но член команды, не ответив, заплатил ему и отвернулся.

Яхта «Андромеда» вызвала интерес у немецких властей после наводки западной разведки в связи с расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Источники не стали называть страну, из которой была получена информация о яхте. По утверждениям правоохранительных органов, «Андромеда» якобы оставила «след из улик», отправившись из немецкого порта в Балтийское море.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прогремели в сентябре 2022 года. Они привели к остановке подачи газа в ЕС. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Чиновниками США, опираясь на разведданные, предположили, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Версию о её причастности президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.