Белград, 7 апреля, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Сербия пытается сохранять нейтралитет в конфликте Запада и России, но не может гарантировать, что ее позиция не изменится, заявил сербский президент Александр Вучич 6 апреля в эфире Радио и телевидения Сербии (RTS).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Он отметил, что Сербия не хочет присоединяться к Североатлантическому альянсу, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или любому другому подобному объединению. Вучич также подчеркнул, что Сербия «находится на европейском пути» и «стремится двигаться к Европе».

Президент признал, что условия Брюсселя по Косово трудновыполнимы, однако, по его утверждениям, страна «не может сделать многого без Европы» и «у нее нет большого выбора и другого пути».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, назвав это условием для вступления республики в ЕС. 15 декабря Александр Вучич заявил, что его страна не станет поддерживать рестрикции против России до тех пор, пока это не будет угрожать её собственным интересам.

3 февраля президент Сербии рассказал, что в октябре 2022 года Белград был вынужден поддержать антироссийскую резолюцию из-за давления со стороны Запада.