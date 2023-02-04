Вучич заявил, что Сербию вынудили осудить спецоперацию России на Украине

Белград, , 04:46 — REGNUM Поддержка Сербией антироссийской резолюции в октябре 2022 года была вынужденной и обусловленной давлением Запада. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, пояснив, что целью властей страны тогда было сохранить её положение на международной арене.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

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Своё мнение Вучич высказал на специальном открытом заседании парламента республики по переговорному процессу Белграда и Приштины. Он предрёк, что давление Запада на Сербию в связи с нежеланием руководства страны вводить санкции против РФ будет усиливаться. Сейчас республика вынуждена платить за свою позицию высокую цены, также отметил президент.

Вучич считает, что руководство западных стран сейчас уже понимает недооценённость преимущества России в конфликте на Украине.

«Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли», — сказал сербский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия дорожит отношениями с Сербией и понимает, какой высокой ценой сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать беспрецедентное давление Запада, заявил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Вучич заверил, что в Сербии будут избегать введения антироссийских санкций до тех пор, пока это будет возможно.