Москва, 6 апреля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. МИД России решительно осуждает линию Эстонии в связи с закрытием Координационного совета российских соотечественников. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Расцениваем принятое 4 апреля на внеочередном заседании Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) решение о «самороспуске» организации как очередное проявление воинственно-карательной политики в отношении русскоязычного нацменьшинства, составляющего около трети населения страны», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что решение принималось «под откровенным давлением эстонских спецслужб». КСРСЭ оказался «виновен» лишь в том, что поддерживал контакты с российским посольством в Таллине. За это руководству объединения грозили реальными многолетними сроками тюремного заключения, поясняется в комментарии.

«Решительно осуждаем линию Таллина на выдавливание русскоязычного меньшинства из всех сфер общественной жизни», — отметили в МИД.

Мария Захарова также сравнила подобные методы преследования на этнической почве с трагическими страницами прошлого нацистской Германии 1930-40-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля эстонским регулятором был заблокирован доступ к порталам, с помощью которых можно было смотреть запрещённые в Евросоюзе российские телеканалы. Так, доступ ограничили в общей сложности к 195 сайтам и 51 телеканалу, якобы содержащим враждебную пропаганду. По утверждению регулятора, это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии.