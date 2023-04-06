Брянск, 6 апреля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Военными и пограничниками 6 апреля была пресечена попытки украинской диверсионной группы прорваться на территорию Брянской области. Нападавшие понесли серьёзные потери и отступили обратно на территорию Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Ранее в этот день губернатор региона Александр Богомаз также сообщил о пресечении погрануправлением УФСБ России по Брянской области попытки проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы из 20 человек.

По данным Минобороны, боевиков было свыше 15. В ходе боестолкновения ДРГ противника было нанесено поражение, группа рассеяна, понесла потери и отошла обратно на Украину. Потерь среди российских сил нет.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсантов на границе с Украиной. Глава государства подчеркнул, что спецслужбы должны сделать всё, чтобы пресекать попытки украинских ДРГ попасть на территорию РФ. Кроме того, Путин поручил отладить систему пропуска беженцев через границу, воинских колонн и военной техники, гуманитарных и строительных грузов.

6 апреля в ходе встречи с главами новых регионов России Путин отметил, что РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к россиянам, но и к своим собственным гражданам. Президент сообщил, что ему доложили о случае удара ВСУ по блиндажу, в котором находились сдавшиеся в плен украинские военные.

Минобороны в своей сводке позднее сообщило, что все бойцы ВСУ, сложившие оружие, в результате удара своих же военных погибли.