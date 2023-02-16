Конгресс США просит изменить лимит госдолга страны во избежание дефолта в июле–сентябре 2023 года

Вашингтон, , 00:22 — REGNUM Экономику США ждёт дефолт в июле–сентябре 2023 года, если не будет пересмотрен лимит государственного долга страны. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса.

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«Возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года», — предрекли парламентарии.

В ответ на требование Конгресса в Белом доме собираются срочно повышать лимиты заимствований или вообще приостанавливать действия кредитов. Экстренные меры нужны для того, чтобы правительство США сохранило возможность выполнять все свои обязательства. Если же лимиты госдолга будут сохранены в прежнем объёме, часть платежей будет отложена, а по долговым обязательствам придётся объявить дефолт, предупредили в Конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, превышающий 120% от ВВП государственный долг США является главной угрозой для страны, заявлял в начале февраля спикер палаты представителей Конгресса страны, член Республиканской партии Кевин Маккарти. Однако американский лидер Джо Байден тогда отказался от диалога с Конгрессом о повышении госдолга, считая, что тот должен сделать это без выставления условий.