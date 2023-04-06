Москва, 6 апреля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия укрепляют кооперационные связи, формируется единая промышленная политика. Предприятия обеих стран будут переходить на общие стандарты с целью бесперебойной реализации крупных совместных проектов. Об этом 6 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«В декабре 2022 года вступило в силу межправсоглашение о признании технологических операций, этот документ в частности поможет обеспечить перевод деятельности российских и белорусских промышленных предприятий на общие стандарты с тем, чтобы реализация крупных кооперационных проектов продвигалась бесперебойно», — рассказал Путин.

Также, как отметил президент, Россия и Белоруссия «сообща реализуют комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций» и укрепляют кооперацию с зарубежными государствами, которые в настоящее время работают со странами Союзного государства и намерены продолжать сотрудничество в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент в ходе заседания также отметил, что Россия и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

О том, что Союзное государство является «локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», Путин заявил на торжественном мероприятии 2 апреля, поздравляя с Днём единения народов России и Белоруссии. При этом он назвал непростыми условия, в которых Россия и Белоруссия «обеспечивают надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируют действия на международной арене».