Москва, 6 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Взаимодействие в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере намерены наращивать Россия и Белоруссия. Об этом 6 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Москве

«Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3795967" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин уточнил, что также две страны расширяют сотрудничество в военно-технической сфере, что соответствует коренным интересам народов России и Белоруссии, а также по-настоящему важно с учётом нынешней непростой обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что России и Белоруссии удалось много добиться в интеграции. Также укрепилось сотрудничество двух стран.