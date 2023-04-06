Москва, 6 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Состоявшуюся на днях поездку на Украину генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле можно расценивать только лишь как очередную «политическую пиар-акцию». Об этом говорится в опубликованном 6 апреля пресс-службой Министерства иностранных дел комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Culturecommunication. gouv. fr Одре Азуле

«Обратили внимание на состоявшуюся на днях поездку генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле на Украину. К сожалению, допущенные ею высказывания заставляют расценивать её посещение Украины исключительно в категориях политической пиар-акции», — отмечается в заявлении.

Захарова уточнила, что решимость гендиректора ЮНЕСКО в оказании поддержки образованию, науке и культуре, отстаивании права на самовыражение и родной язык можно было бы приветствовать, если бы это происходило на равной, недискриминационной основе.

Однако, как указала официальный представитель МИД, за девять лет обстрелов мирного населения в Донбассе, на фоне многолетних гонений на русский язык, культуру и образование на Украине, подавления свободы слова, героизации нацистских приспешников, преследования инакомыслящих, насаждения межнациональной и межконфессиональной вражды, а также пещерной русофобии, Азуле ни разу ни заявила об этом, предпочитая не замечать таких фактов.

«Вызывает большое сожаление, что столь уважаемая организация, обладающая признанной международной репутацией, как ЮНЕСКО, при потворстве некоторых представителей руководства Секретариата становится жертвой политики западных стран, отводящих ей роль банального рупора украинской пропаганды», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава ЮНЕСКО побывала в Киеве с визитом. Замглавы министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это событие огромным знаком поддержки усилий украинских властей по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и медиа в стране.