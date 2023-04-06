Нижний Новгород, 6 апреля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на оборонных предприятиях Нижегородской области ход выполнения гособоронзаказа. Об этом 6 апреля сообщает Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы», — указывается в сообщении.

Уточняется, что также министр проинспектировал цеха по производству современных средств поражения, и добавляется, что представители руководства предприятий доложили ему, что на протяжении последних нескольких месяцев в разы увеличили объём выпускаемой продукции для обеспечения войск необходимыми боеприпасами.

Главы предприятий доложили Шойгу о расширении производства средств поражения для участвующих в спецоперации войск, а затем глава военного ведомства провёл с руководством предприятий и профильных органов военного управления рабочее совещание, на котором «особое внимание обратил на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. Он проинспектировал производственные мощности, которые непосредственно задействованы в выпуске продукции для обеспечения СВО.