Пекин, 6 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса. Об этом китайский лидер заявил 6 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что переговоры по украинскому вопросу должны учитывать законные интересы безопасности всех сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон прибыл в Пекин 4 апреля. Визит запланирован до 7 апреля. Общаясь с представителями французского общества в КНР, Макрон заявил, что Китай может способствовать урегулированию украинского кризиса, используя хорошие связи с Россией. Как отмечал французский лидер позже, важным является недопущение в украинском конфликте использования ядерного оружия.