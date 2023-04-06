Москва, 6 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Новый водовод, который позволит обеспечить жителей Донецкой Народной Республики водой, уже начали заполнять. Об этом 6 апреля президенту России Владимиру Путину на встрече с Москве доложил временно исполняющего обязанности главы региона Денис Пушилин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Сергей Аверин/РИА Новости Производство труб для строящегося водовода из Ростовской области в ДНР

В начале встречи российский лидер напомнил, что 5 апреля он поговорил с Пушилиным практически по всем основным темам, однако стороны «договорились встретиться отдельно по вопросам, касающимся именно Донецкой Народной Республики».

Пушилин назвал вопрос снабжения жителей республики водой одним из самых важных.

«Сейчас идёт наполнение системы, идут пусконаладочные работы. Делается всё в рекордные сроки. То, что в советское время затягивалось на годы, делается в считанные месяцы», ― указал он.

Глава республики также доложил президенту о том, что в 2022 году отремонтировали 279 километров дорог, что вдвое больше, чем в предыдущие периоды. В этом году запланирован ремонт 350 километров дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года киевские боевики практически лишили Донецк и другие города ДНР возможности снабжения водой. Осенью прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о принятом решении построить водовод из Дона. Несмотря на то, что проект сложный и дорогостоящий, его реализация была намечена на первое полугодие 2023 года.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин 5 апреля сообщил о полной готовности объекта. Он подчеркнул, что в России никогда не строили таких сооружений такие короткие сроки. По словам зампреда правительства, этот водовод уникален. Его протяжённость достигает почти двухсот километров, а пропускная способность ― около 300 тысяч кубических метров.