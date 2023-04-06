ДНР, 6 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебросили новые средства противовоздушной обороны (ПВО) в район подконтрольного Киеву Часова Яра в ДНР. Об этом в четверг, 6 апреля, в интервью ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

«В районе населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие свежих сил и средств ПВО противника», — заявил он.

По словам Марочко, на вооружение подразделений ВСУ в районе Часова Яра прибыли зенитные пулемётные установки, различные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), в том числе переносные, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению беспилотников.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о прибытии в подразделения ВСУ на запорожском направлении британских основных боевых танков Challenger 2. По его словам, украинская армия планирует использовать их в ходе предстоящего наступления.