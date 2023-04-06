В подразделения ВСУ на запорожском направлении прибыли британские танки Challenger 2

Мелитополь, , 10:39 — REGNUM Британские основные боевые танки Challenger 2 прибыли в подразделения Вооружённых сил Украины на запорожском направлении. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Танк Challenger 2 Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мы танки Challenger ожидаем на запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении. Армия к этому готова, знает, как их надо жечь», — приводит ТАСС слова Рогова 5 апреля.

По его словам, на данный момент в Запорожской области на линии боевого соприкосновения активные боевые действия не ведутся, в основном идут артиллерийские дуэли.

«Но если мы не говорим о разведке боем, эта активизация начнется в последний момент, когда наступление будет полномасштабным, тогда и бронетехника, и пехота — всё будет брошено в атаку по максимуму», — подчеркнул Владимир Рогов.

Накануне подполковник армии США Дэниел Дэвис допустил, что Вооружённые силы Украины потерпят поражение, даже если в ходе активных наступательных действий им будет сопутствовать успех.