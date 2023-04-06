Вашингтон, 6 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Помощник президента США Джо Байдена и главы американского минфина Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис, который принимал участие в разработке многих ключевых направлений политики Белого дома в том числе — потолка цен на российскую нефть, покинул министерство финансов. Об этом 6 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Бен Харрис, один из главных помощников Джо Байдена по экономическим вопросам, покинул министерство финансов, проработав около четырёх лет с президентом», — отмечается в публикации.

Уточняется, что специалист являлся «редким помощником администрации США», и был близок и американскому президенту, и главе минфина.

Кроме того, указывается, что он помогал в разработке потолка цен на нефть из России и экономического ответа на произошедшую вследствие пандемии рецессию, а также писал речи для Йеллен.

При этом отмечается, что Харрис ушёл ввиду реорганизации экономической команды Байдена и на данный момент неизвестно, что он намерен делать дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно, что Япония закупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в 60 долларов. Японские власти обосновали это тем, что им необходим доступ к российским энергоносителям и получили разрешение Вашингтона на такие закупки.

Потолок цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель Запад ввёл 5 декабря 2022 в качестве очередных санкций. С 5 февраля западные странны также ввели потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти, соответственно). В Москве неоднократно заявляли, что не признают это решение и не станут поставлять нефть в страны, которые ввели такой потолок.