Каменец-Подольский, Украина, , 10:00 — REGNUM Плакаты с угрозами в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) установили около главного входа в собор города Каменца-Подольского Хмельницкой области украинские радикалы. Об этом 6 апреля сообщает Союз православных журналистов в своём Telegram-канал.

«Сегодня утром несколько малолетних радикалов разместили на главном входе в собор оскорбительные надписи, записав при этом видео. Радикалы обещают, что «спокойствия верующим УПЦ не будет», — говорится в сообщении.

Плакаты с угрозами в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Телеграм-канал Союза православных журналистов

К сообщению прикреплены фотографии и видеозаписи, на которых видно, что к воротам главного входа в храм прикреплены несколько плакатов радикального националистского содержания, оскорбляющего прихожан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля украинский адвокат Никита Чекман заявил, что охрана полицией Киево-Печерской лавры является инструментом дополнительного давления на монахов и прихожан канонической УПЦ. Он призвал правоохранительные органы не препятствовать монахам и верующим правомерно пользоваться сооружениями и храмами Киево-Печерской лавры и не нарушать их право на свободу вероисповедания.

Ранее 5 апреля раскольники также осуществили захват храма УПЦ в Черновицкой области. Полиция, несмотря на сообщения об избиении православных в церкви, так и не приехала. МИД России требует освободить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который был арестован по инициативе СБУ.