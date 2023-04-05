Москва, 6 апреля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Россия отреагирует, если зерновая сделка не будет реализовываться, однако возможности для исправления ситуации еще остаются, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Время для исправления еще есть. Надо использовать каждый день. Если это не будет сделано, то естественно, мы свои шаги предпримем… Если по-прежнему сохранятся эти барьеры, если не будет работать соглашение, то вопрос простой: какой смысл это соглашение реализовывать?» — сказал он в интервью RT.

Замглавы МИД напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который ранее заявлял, что если сделка будет прекращена, то Россия найдет способы учесть интересы наиболее нуждающихся стран, в особенности государств Африки.

Вершинин также указал на то, что продовольствие из Украины идет в первую очередь «в сытые страны Евросоюза», которые «нельзя назвать нуждающимися». По словам замминистра, в такой ситуации продовольственная безопасность не обеспечивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о продлении черноморской зерновой сделки на 60 дней.

18 марта турецкий телеканал Habertürk передал о том, что срок действия зерновой сделки был продлён на 120 дней. При этом власти Турции не стали подтверждать указанную информацию, а первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский отметил, что за подобными сообщениями стоит или желание выдать желаемое за реальность, или преднамеренная манипуляция.